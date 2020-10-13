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Fransa'da skandal: Koronavirüslü oyuncu sahaya çıktı

Fransa'da Cholet ile Asvel arasında oynanan basketbol maçında büyük bir skandal yaşandı. Karşılaşmanın hemen öncesinde gelen testler sonucunda bir basketbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve oyuncunun parkede bekletildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Testi pozitif çıkan Asvel oyuncusu Norris Cole.

Testi pozitif çıkan Asvel oyuncusu Norris Cole.

Fransa basketbolunda akılalmaz skandal. Olay Erman Kunter’in çalıştırdığı Cholet’nin Asvel’i ağırladığı maçta yaşandı. Maça dakikalar kala Asvel’den Norris Cole’un koronavirüs testi pozitif çıkarken, kurallar gereği ilk 5’te başlayacak oyuncuların sahadan çıkmasına izin verilmediği için 40 saniye parkede kaldı ve seremonide diğer oyuncularla da selamlaştı.

"Listede adı yazdığı için kadrodan çıkartamadık"


Asvel Yardımcı Antrenörü Freddy Fatua, “Lig yönetimini uyardık. Ancak listede adı yazdığı için oyuncuyu kadrodan çıkartamadık. Benden ne istendiyse onu yaptım” dedi.

Olay mahkemeye taşınıyor

Asvel Başantrenörü TJ Parker ile oyunculardan Matthew Strazel ve Kevarrius Hayes’ın testi pozitif çıkmıştı. Cholet Belediye Başkanı da tüm sorumlular ve federasyonu mahkemeye vereceğini duyurdu.

Milli Takım'da esrarengiz gelişme: Kadrodan çıktı takımında iki gol attı
Milli Takım'da esrarengiz gelişme: Kadrodan çıktı takımında iki gol attı

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli takımımızın Rusya ile oynadığı maçla ilgili Erman Toroğlu ilginç bir yorumda bulundu. İlk yarıda milli takımın kötü futbol oynadığını söylerken, maçtan önce bir olay yaşandığını iddia etti.Erman Toroğlu, A Spor'da "Maçtan önce bir olay olmuş. Belki tesir etmiş olabilir bilemiyorum. Şenol Güneş maçtan önce bazı oyuncularımız beklenmeyen şekilde aramızda yok. Bu futbolun içinde var dedi. İrfan Can Kahveci olayı ilginç mesela. Milli takım kadrosuna alınmıştı. Bugün Başakşehir hazırlık maçında gol atıyor. Ruhu mu geldi acaba?"Ender Bilgin ise, "İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosunda vardı. Kadrodan çıkarıldı diye bir açıklama da görmedik biz. İrfan Can bugün Başakşehir'in hazırlık maçında 2 gol attı. Bu konu gerçekten ilginç" ifadelerini kullandı.⚽️ Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. pic.twitter.com/Paf77S5eFB&mdash; İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 11, 2020 Başakşehir'in İrfan Can Kahveci açıklaması;"A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır. Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktiktan sonra A Milli Takim Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar cağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır."📢 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | ➡️ https://t.co/TMZdH6geo7 pic.twitter.com/W406dN1Byu&mdash; İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 11, 2020

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