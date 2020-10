Fransa'da skandal: Koronavirüslü oyuncu sahaya çıktı

Fransa basketbolunda akılalmaz skandal. Olay Erman Kunter’in çalıştırdığı Cholet’nin Asvel’i ağırladığı maçta yaşandı. Maça dakikalar kala Asvel’den Norris Cole’un koronavirüs testi pozitif çıkarken, kurallar gereği ilk 5’te başlayacak oyuncuların sahadan çıkmasına izin verilmediği için 40 saniye parkede kaldı ve seremonide diğer oyuncularla da selamlaştı.

"Listede adı yazdığı için kadrodan çıkartamadık"

Asvel Yardımcı Antrenörü Freddy Fatua, “Lig yönetimini uyardık. Ancak listede adı yazdığı için oyuncuyu kadrodan çıkartamadık. Benden ne istendiyse onu yaptım” dedi.

Olay mahkemeye taşınıyor

Asvel Başantrenörü TJ Parker ile oyunculardan Matthew Strazel ve Kevarrius Hayes’ın testi pozitif çıkmıştı. Cholet Belediye Başkanı da tüm sorumlular ve federasyonu mahkemeye vereceğini duyurdu.

