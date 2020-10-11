Milli Takım'da esrarengiz gelişme: Kadrodan çıktı takımında iki gol attı

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli takımımızın Rusya ile oynadığı maçla ilgili Erman Toroğlu ilginç bir yorumda bulundu. İlk yarıda milli takımın kötü futbol oynadığını söylerken, maçtan önce bir olay yaşandığını iddia etti.

Erman Toroğlu, A Spor'da "Maçtan önce bir olay olmuş. Belki tesir etmiş olabilir bilemiyorum. Şenol Güneş maçtan önce bazı oyuncularımız beklenmeyen şekilde aramızda yok. Bu futbolun içinde var dedi. İrfan Can Kahveci olayı ilginç mesela. Milli takım kadrosuna alınmıştı. Bugün Başakşehir hazırlık maçında gol atıyor. Ruhu mu geldi acaba?"

Ender Bilgin ise, "İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosunda vardı. Kadrodan çıkarıldı diye bir açıklama da görmedik biz. İrfan Can bugün Başakşehir'in hazırlık maçında 2 gol attı. Bu konu gerçekten ilginç" ifadelerini kullandı.

⚽️ Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. pic.twitter.com/Paf77S5eFB — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 11, 2020

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci açıklaması;

"A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır. Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktiktan sonra A Milli Takim Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar cağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır."