Fred dönüyor dertler bitiyor

Son maçlarda sergilediği etkisiz futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de yokluğu en çok hissedilen isimlerin başında olan Fred'den gelen haberler sarı-lacivertlilerde yüzleri güldürdü. Süper Lig'deki Pendikspor maçında sakatlanan ve son 5 resmi maçta takımını yalnız bırakan Brezilyalı orta saha oyuncusunun Süper Lig'de yarın oynanacak Sivasspor maçında sahada olması bekleniyor.





Fred, Süper Lig'deki Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçları ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarında forma giyemedi. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda sadece 1 kez kazanırken 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncunun yokluğunda Konferans Ligi'nde liderlikten üçüncülüğe düştü.













İdeal üçlü sahada olacak





Fred'in yokluğunda Fenerbahçe orta sahada organizasyon eksikliği ve takım oyununda sıkıntı yaşadı. Orta sahada ileri doğru oyanayan Brezilyalı oyuncu, arkadaşlarının performasını da yukarı çekiyor. Fred'in yokluğunda orta sahada Zajc ve Crespo ikilisi forma giymiş ancak beklenen performansı verememişti. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in dönüşüyle rahat bir nefes alacak ve ideal orta saha üçlüsüne kavuşacak. Sivasspor maçında orta sahada İsmail Yüksek-Fred-Szymanski üçlüsünün görev yapması bekleniyor.





Kartal'ın 11'i şekillendi





Fenerbahçe'de hafif sakatlığı nedeniyle Nordsjaelland maçında riske edilmeyen Ferdi Kadıoğlu'ndan gelen iyi haber teknik heyeti sevindirdi. Milli futbolcunun Sivasspor maçında forma giyeceği belirtildi. Osayi Samuel'in de ciddi bir sakatlığı olmadığı ve yarınki maçta forma giyeceği vurgulandı. Son gelişmeler üzerine de sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal da Sivasspor maçının ilk 11'ini şekillendirdi. Deneyimli teknik adamın, savunmada Ferdi-Samet-Oosterwolde-Osayi dörtlüsüne, orta sahada İsmail-Fred-Szymanski üçlüsüne görev vereceği, hücumda ise İrfan Can Kahveci, Tadic ve Dzeko'yu kullanacağı öğrenildi.















