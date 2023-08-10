Fred için 15 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler orta saha mevkiisine takviye yapmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyordu.
Transferden sorumlu yöneticiler geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitmişti.
Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek için İngiliz ekibine bonuslar dahil 15 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.
Fred'in Manchester United'la sözleşmesi 2024 sezonun sonunda sona erecek.
Geçtiğimiz sezon toplamda 55 maça çıkan Brezilyalı orta saha 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı.