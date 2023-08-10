Fred için 15 milyon Euro

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler orta saha mevkiisine takviye yapmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek için İngiliz ekibine bonuslar dahil 15 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.