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Spor

Fred için 15 milyon Euro

Fenerbahçe, Manchester Unıted forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro teklif etti.

14:55 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler orta saha mevkiisine takviye yapmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyordu.


Transferden sorumlu yöneticiler geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitmişti.


Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek için İngiliz ekibine bonuslar dahil 15 milyon euro teklif etti. Sarı-lacivertliler bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.


Fred'in Manchester United'la sözleşmesi 2024 sezonun sonunda sona erecek.


Geçtiğimiz sezon toplamda 55 maça çıkan Brezilyalı orta saha 6 gol, 6 asistlik katkı sağladı.




#Fenerbahçe
#Fred
#Transfer
#Trendyol Süper Lig
#Manchester United
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