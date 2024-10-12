Fred işi sıkı tutuyor

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 13 maçta takımını yalnız bırakan Brezilyalı yıldız oyuncu, İngiltere'de daha önce birlikte çalıştığı bireysel antrenörünü Türkiye'ye getirdi. 31 yaşındaki oyuncu, takım idmanları dışında bireysel antrenörüyle de sakatlık önleyici çalışmalar yapıyor.
Fred, geçen sezon kariyerinin en fazla sakatlık yaşadığı sezonunu yaşamış ve bu yüzden 13 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Brezilyalı yıldız Fred geçen sezonki gibi sık sakatlık sorunuyla karşılaşmamak adına bu sezon işi sıkı tutuyor.
31 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de daha önce birlikte çalıştığı bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi. Bireysel antrenörünün gelişiyle birlikte işler Fred için iyi gitmeye başladı. Fred'in bireysel antrenörü Brezilyalı yıldızın güçlü olabilmesi için takım antrenmanlarının dışında güçlendirme çalışmaları uyguluyor ve kardiyo egzersizleri, sakatlık önleyici antrenmanlar yaptırıyor.
Brezilyalı, geçen sezon kariyerinin en fazla sakatlık yaşadığı sezon olduğunu, bunun etkenlerinden birinin de daha önce birlikte çalıştığı antrenörünü buraya getirmemesi olduğunu vurguluyor. Fenerbahçe'ye geldikten 6 ay sonra antrenörünü Türkiye'ye getiren Fred, bu sürecin ardından darbeye bağlı olanlar dışında sakatlık yaşamadı. Fred bu sezon da darbeye bağlı olarak 2 maçta takımı yalnız bıraktı. Antrenmanların en çalışkan isimlerinden olan Fred, profesyonel yaşantısıyla da örnek bir isim. Brezilyalı yıldız düzenli hayatına, beslenmesine ve dinlenmesine çok dikkat etmesiyle takım arkadaşlarına da örnek olan isimlerden biri.