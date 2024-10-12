Fred işi sıkı tutuyor

Brezilyalı, geçen sezon kariyerinin en fazla sakatlık yaşadığı sezon olduğunu, bunun etkenlerinden birinin de daha önce birlikte çalıştığı antrenörünü buraya getirmemesi olduğunu vurguluyor. Fenerbahçe'ye geldikten 6 ay sonra antrenörünü Türkiye'ye getiren Fred, bu sürecin ardından darbeye bağlı olanlar dışında sakatlık yaşamadı. Fred bu sezon da darbeye bağlı olarak 2 maçta takımı yalnız bıraktı. Antrenmanların en çalışkan isimlerinden olan Fred, profesyonel yaşantısıyla da örnek bir isim. Brezilyalı yıldız düzenli hayatına, beslenmesine ve dinlenmesine çok dikkat etmesiyle takım arkadaşlarına da örnek olan isimlerden biri.