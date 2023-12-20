Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Maçın 90+8. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılan Fred, ligde oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.





Karşılaşma sonrası Fred'in kaç maç ceza alacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu.





Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'na göre Fred'e 4 maç ve üzeri ceza verilirse Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.





Tecrübeli oyuncuya 4 maçtan az ceza verilirse Fred, cezasını Süper Lig maçlarında çekecek.





Fenerbahçe'de Fred Süper Kupa'da forma giyebilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre Brezilyalı orta sahaya 4 maç ve üzeri ceza verilirse yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.





Tecrübeli oyuncuya 4 maçtan az ceza verilirse Fred, cezasını lig maçlarında çekecek.





TFF Futbol Disiplin Talimatları'nın 6, ve 7. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

6) "Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler"





7) "Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar"





Brezilyalı orta saha bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 6 asistlik performans sergiledi.



































