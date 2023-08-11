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Spor

Fred tamam sıra Ndombele'de

Fenerbahçe, bir süreden beri peşinde olduğu Fred için Manchester United ile 10 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaştı. Tottenham'dan Ndombele içinse satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunuldu.

09:48 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22, Fred'in ise 20 milyon euro.

Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22, Fred'in ise 20 milyon euro.

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin kurmayları İngiltere'ye çıkarma yaptı.


Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan, Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Fred için İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Manchester Unidted ile yapılan pazarlıklar sonunda 10 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldı.


İki kulüp ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.


30 yaşındaki oyuncu ve temsilcisiyle de görüşen sarı-lacivertliler, transferi kısa süre içerisinde tamamlamak istiyor.




Tottenham bonservis istiyor

Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele için de görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli yönetim Ndombele için Londra ekibiyle masaya oturdu.


Tottenham, son 3 senedir kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Ndombele'yi bu sezon bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Tottenham ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve beklemeye geçti. Gelecek cevaba göre yeni bir hamle de planlanıyor.






#Fenerbahçe
#Fred
#Ndombele
2 saat önce
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