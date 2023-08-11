Fred tamam sıra Ndombele'de

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sportif direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan, Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Fred için İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Manchester Unidted ile yapılan pazarlıklar sonunda 10 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varıldı.

Tottenham, son 3 senedir kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Ndombele'yi bu sezon bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Tottenham ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve beklemeye geçti. Gelecek cevaba göre yeni bir hamle de planlanıyor.