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Spor

Fred ve Cengiz sahne alıyor

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Fred ile Cengiz Ünder'in bugün Samsunspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

15:39 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cengiz Ünder ve Fred hafta içi takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Cengiz Ünder ve Fred hafta içi takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.


Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki 4 maçı da kazandı. Bu sezon resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanıp yola devam etmek istiyor.


Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak. Sakat olan Becao ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.












#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Fred
#Samsunspor
20 dakika önce
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