Fred ve Cengiz sahne alıyor

Cengiz Ünder ve Fred hafta içi takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki 4 maçı da kazandı. Bu sezon resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanıp yola devam etmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak. Sakat olan Becao ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.