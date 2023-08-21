Fred ve Cengiz sahne alıyor

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki 4 maçı da kazandı. Bu sezon resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanıp yola devam etmek istiyor.