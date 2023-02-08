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Spor

Fredrik Gulbrandsen: "Nasıl çıkıp futbol oynayacağız?"

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu. Depreme Adana'da yakalanan Adana Demirsporlu futbolcu Fredrik Gulbrandsen, travma yaşadığını ve olayı atlatamadığını söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:00 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fredrik Gulbrandsen

Fredrik Gulbrandsen

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı. Merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da birçok bina yıkıldı. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da yaralandı.


"Nasıl çıkıp futbol oynayacağız?"

Depreme Adana'da yakalanan Adana Demirsporlu oyuncu Fredrik Gulbrandsen, travma yaşadığını söyledi. Hala olayı atlatamadığını belirten Gulbrandsen, futbola nasıl devam edeceklerini bilmediğini söyledi. Fredrik Gulbrandsen'in açıklamaları şu şekilde:


"Türkiye Ligi, maçları 1 haftalığına erteleme kararı aldı. 1 hafta! Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken, nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum. Hala depremin etkisini atlatamadım. Travmatize oldum. Bunu söylememin nedeni, karar vericilerin ne kadar çok insanın travma geçirdiğini anlamamış gibi görünmesi. Canlı çıkanlar bile travma yaşıyor."



#Fredrik Gulbrandsen
#Adana Demirspor
#deprem
1 saat önce
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Fredrik Gulbrandsen: "Nasıl çıkıp futbol oynayacağız?"
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