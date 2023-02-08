Fredrik Gulbrandsen: "Nasıl çıkıp futbol oynayacağız?"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı. Merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da birçok bina yıkıldı. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da yaralandı.

"Türkiye Ligi, maçları 1 haftalığına erteleme kararı aldı. 1 hafta! Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken, nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum. Hala depremin etkisini atlatamadım. Travmatize oldum. Bunu söylememin nedeni, karar vericilerin ne kadar çok insanın travma geçirdiğini anlamamış gibi görünmesi. Canlı çıkanlar bile travma yaşıyor."