Spor Eriksenin futbol hayatı tehlikede
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Eriksen'in futbol hayatı tehlikede

Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılan Danimarkalı futbolcu Eriksen’in futbol hayatı riske girdi. Doktorlara göre kalp anomalisine sahip oyuncunun futboldan uzak durması gerek. Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen için “Durumu stabil, ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek” bilgisini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Futbol hayatı tehlikede
Maçta kalbi duran Eriksen yapılan ilk müdahalenin ardından yaşama tutundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkesinin Finlandiya ile oynadığı maçta fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in futbol hayatı tehlikede. 29 yaşındaki oyuncuya saha içinde ilk müdahaleyi yapan Danimarka takım doktoru Morten Boesen, Eriksen’in yere yığıldığı anda kalbinin durduğunu belirterek, rahatsızlığın kaynağını henüz bulamadıkları için hastanede tutulduğunu da söyledi.

Danimarka Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada, Eriksen’in sağlık durumunun stabil olduğunu ve takım arkadaşlarıyla görüştüğünü açıkladı. İngiliz Daily Mail’e konuşan bir kardiyalog ise İtalya’nın Inter takımında oynayan Eriksen’in futbola dönmesinin zor olacağını söyledi.

Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan doktor o anları anlattı
SPOR
Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan doktor o anları anlattı

İtalyan yasaları oynamasını yasaklıyor

Kardiyolog Dr. Scott Murray, Danimarkalı futbolcunun durumunu ele aldı. Kalp sorunu yaşayan bir sporcunun futbol hayatına devam etmesinin İtalya’daki yasalara göre yasak olduğunu söylüyor.

Kardiyolog Dr. Scott Murray,Muhtemelen onun için kariyerinin sonu. İtalyanlar, yasalara göre bir kalp anormalliğine sahip olan oyuncunun futbol oynamasını yasaklıyor. Bunu 20 yıldan uzun bir süredir uyguluyorlar. Sporda kalp durmasından kaynaklanan ölüm oranı yüzde 3’ün üzerindeyken yüzde 1’in altına indirdiler. Neler olup bittiğini anlamak için EKG sonuçlarına ihtiyaç duyulacak. Ayrıca ekokardiyografi ve bir MRI taraması yapılmalı, kalp atışlarını izlemek için defibrilatör adı verilen bir kalp piline ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.


Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.
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Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı
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Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
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Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.
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Christian Eriksen, stadyumdan ayrılırken bilinci açık olduğu görüldü.
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Aynı zamanda UEFA, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in uyanık olduğunu ve kontrollerin yapıldığını duyurdu.
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen sahada yere yığıldı. Kalbi duran oyuncuya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk yardımın ardından Eriksen, sedye ile dışarı çıkartılırken bilincinin açık olduğu görüldü.
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