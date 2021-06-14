Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkesinin Finlandiya ile oynadığı maçta fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in futbol hayatı tehlikede. 29 yaşındaki oyuncuya saha içinde ilk müdahaleyi yapan Danimarka takım doktoru Morten Boesen, Eriksen’in yere yığıldığı anda kalbinin durduğunu belirterek, rahatsızlığın kaynağını henüz bulamadıkları için hastanede tutulduğunu da söyledi.

Danimarka Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada, Eriksen’in sağlık durumunun stabil olduğunu ve takım arkadaşlarıyla görüştüğünü açıkladı. İngiliz Daily Mail’e konuşan bir kardiyalog ise İtalya’nın Inter takımında oynayan Eriksen’in futbola dönmesinin zor olacağını söyledi.

SPOR Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan doktor o anları anlattı

İtalyan yasaları oynamasını yasaklıyor

Kardiyolog Dr. Scott Murray, Danimarkalı futbolcunun durumunu ele aldı. Kalp sorunu yaşayan bir sporcunun futbol hayatına devam etmesinin İtalya’daki yasalara göre yasak olduğunu söylüyor.

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Kardiyolog Dr. Scott Murray, “Muhtemelen onun için kariyerinin sonu. İtalyanlar, yasalara göre bir kalp anormalliğine sahip olan oyuncunun futbol oynamasını yasaklıyor. Bunu 20 yıldan uzun bir süredir uyguluyorlar. Sporda kalp durmasından kaynaklanan ölüm oranı yüzde 3’ün üzerindeyken yüzde 1’in altına indirdiler. Neler olup bittiğini anlamak için EKG sonuçlarına ihtiyaç duyulacak. Ayrıca ekokardiyografi ve bir MRI taraması yapılmalı, kalp atışlarını izlemek için defibrilatör adı verilen bir kalp piline ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.

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