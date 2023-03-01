Futbol 'omuz omuza' diyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve belN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, belN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyası bugün başlayacak. 20.00 ile 01.00 saatleri arasında ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya başkanlar, futbolcular, teknik direktörler katılacak.





Kampanyadan elde edilecek gelir, depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. 15 Haziran'a kadar devam edecek. 'Omuz Omuza' destek kampanyasının tanıtım filmi de yayımlanırken milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın yanı sıra, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibinin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan ile Fransız Teknik Direktör Arşene Wenger yardım çağrısında bulundu. Kampanyaya destek çağrısı dün de sürdü. Kulüpler ve futbolcular sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.





12 özel maç yapılacak

Kampanya çerçevesinde çeşitli organizasyonlar yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Konteyner ve kalıcı konut sorununu çözmek için futbol dünyası bir araya geliyor. Tüm dünyaya örnek önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kampanya 15 Haziran'a kadar sürecek. Galatasaray-Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 farklı özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Bunu farklı yardım kampanyalarıyla desteklemek istiyoruz" diye konuştu.







