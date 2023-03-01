|
Reklam
Reklam
Spor

Futbol 'omuz omuza' diyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nin depremden etkilenenlere destek amacıyla düzenleyeceği 'Omuz Omuza' kampanyası bugün televizyonların ortak canlı yayınlarıyla başlıyor. Hem ulusal hem de uluslararası futbol camiasından katılımın olacağı kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:27 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve belN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, belN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyası bugün başlayacak. 20.00 ile 01.00 saatleri arasında ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya başkanlar, futbolcular, teknik direktörler katılacak.


Kampanyadan elde edilecek gelir, depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. 15 Haziran'a kadar devam edecek. 'Omuz Omuza' destek kampanyasının tanıtım filmi de yayımlanırken milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın yanı sıra, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibinin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan ile Fransız Teknik Direktör Arşene Wenger yardım çağrısında bulundu. Kampanyaya destek çağrısı dün de sürdü. Kulüpler ve futbolcular sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.


12 özel maç yapılacak

Kampanya çerçevesinde çeşitli organizasyonlar yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Konteyner ve kalıcı konut sorununu çözmek için futbol dünyası bir araya geliyor. Tüm dünyaya örnek önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kampanya 15 Haziran'a kadar sürecek. Galatasaray-Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 farklı özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Bunu farklı yardım kampanyalarıyla desteklemek istiyoruz" diye konuştu.



#TFF
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı
1 saat önce
default-profile-img
Futbol 'omuz omuza' diyor
Hatay'daki tarihi taş yapılar depreme dayanıklı çıktı
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet
Leyen’den Yunan halkına başsağlığı
Depremzedelerden yüksek ücret isteyen firmaya ceza
Et ve Süt Kurumu deprem bölgesinden özel fiyatla üç bin hayvan alımı yaptı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.