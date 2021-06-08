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Futbol tarihine geçecek imza: Sözleşmesi 10 yıl uzatıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna, orta saha oyuncusu Jon Moncayola’nın sözleşmesini 30 Haziran 2031’e kadar uzattığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Futbol tarihine geçecek imza: Sözleşmesi 10 yıl uzatıldı
Jon Moncayola kendisi için özel hazırlanan formayla poz verdi.

İspanya La Liga’da geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamlayan Osasuna, futbol tarihinde eşine az rastlanır bir olaya imza atarak Jon Moncayola’nın sözleşmesini 10 yıllığına uzattığını bildirdi.

23 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesih bedelinin ilk 2 yıl 22 milyon euro, sonraki sezonlarda ise 20 milyon euro olacağı kaydedildi.

"Kulübün aklında çok sağlam bir proje var"

Sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Moncayola, “Burada devam etmekten çok mutluyum. Benim eğilimim her zaman burada devam etmek oldu. Kulübün aklında çok sağlam bir proje var ve bunun bir parçası olmak istedim” diye konuştu.

Jon Moncayola geçen sezon La Liga'da 36 maça çıktı ve 2 gol attı.
Jon Moncayola geçen sezon La Liga'da 36 maça çıktı ve 2 gol attı.

"Kulüp ve taraftarlar için çok önemli bir gün"

Osasuna Sportif Direktörü Braulio Vazquez ise “Kulüp ve tüm taraftarlar için çok önemli bir gün çünkü Monca gibi çok önemli oyuncularımızdan bir tanesinin bizimle birlikte olmasının kulübün büyümesinde çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Herkese ve hepsinden önemlisi Monca'ya bu kadar uzun süre burada olmak istediği için teşekkürlerimi bir kez daha yineliyorum. Heyecanlıyız. En iyi oyuncularımız projemize güveniyor ve bizimle birlikte olmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

Osasuna'nın Moncayola için hazırladığı video;

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