​Futbolda paralel lig savaşı

İngiltere, İspanya ve İtalya’dan 12 kulübün daha fazla gelir için “Avrupa Süper Ligi” adıyla yeni bir turnuva düzenlemek için anlaşmaları futbol dünyasını sarstı.

İngiltere’den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya’dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya’dan da Milan, Inter ve Juventus, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak Avrupa Süper Ligi’nin kurulduğunu resmen açıklarken, 3 kulübün daha kurucular arasında yer alacağı ifade edildi. Şampiyonlar Ligi sistemi ve yayın hakları konusunda UEFA ile anlaşmaya varamayan kulüplerin rest çekmesinin ardından kurulan organizasyona Real Madrid Başkanı Florentino Perez başkan olarak seçildi.

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Kurucu 15 kulüple birlikte 20 takımın mücadele etmesinin planlandığı açıklamada, kurucu kulüplere toplamda 3,5 milyar Euro ödeneceği ifade edildi. Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada, takımların 10’lu 2 grupta mücadele edeceği, gruplarını ilk 3’te bitirenlerin direkt çeyrek finale kalacağı, gruplarda 4 ve 5. sırada yer alan ekiplerin de play-off oynayarak çeyrek final hakkı kazanacağı ifade edildi. Finalin ise mayıs ayında oynanması düşünülüyor. Alman ve Fransız ekipleri organizasyonda yer almazken, kurucu kulüpler arasında yer alması için teklif yapılan Fransa’nın Paris Saint Germain takımı da bu teklifi geri çevirdi. Avrupa futbolunda elde ettikleri gelirlerin dağıtımını UEFA’ya bırakan dev kulüpler, artık parayla daha fazla oynama hakkı elde etmek istiyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde 32 takıma toplam yaklaşık 2 milyar Euro dağıtılırken şampiyon ise yaklaşık 120 milyon Euro kadar gelir alıyor.

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Yeni kurulan Süper Lig ise 15’i kurucu kulüp olmak üzere 20 takımla oynanacak ve gelirler bu takımlar arasında paylaşılacak. Avrupa Süper Lig’de her takımın UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımdan bile daha fazla gelir etmesi bekleniyor. Ayrıca, yıllık gelire ek olarak kurucu kulüplere, ilk etapta, 3,5 milyar Euro paylaştırılarak dağıtılacağı ve bu desteğin ABD’deki bankacılık ve finans şirketi JP Morgan tarafından sağlanması planlanıyor. Avrupa Süper Ligi’nin kuruluşu, koronavirüs salgınının futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı zamana denk gelmesinin yanı sıra gelecek 5 yılda gelirlerde büyük düşüş yaşanacağı için kulüpler bu adımı attı. Diğer yandan Liverpool çalıştırıcısı Jurgen Kloop ve Arsenal çalıştırıcısı Mikel Arteta ise kulüp yönetimlerine rağmen karara katılmadı.