"Futboldan tamamen silinmeliler"

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) önceki gün Süper Lig hakemleri ile ilgili aldığı kararın yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) önceki gün yaptığı açıklamada “MHK, göreve geldiğinden bu yana büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir” ifadesini kullanmıştı. Burada dikkat çeken durum ise “1. etap” denilmesiydi. Bu da hakem camiası için alınan radikal kararların devam edeceğini gösteriyor. Kulislerde konuşulan ise bu 13 hakemden 6’sının birlikte hareket edecek şekilde gruplaşma yaptıkları, diğer 7 hakemin de onların etkisine girdiği yönünde. Kamuoyunun genel görüşü ise, içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi isimlerin de bulunduğu 13 hakemin, bundan sonra sadece hakemlik kulvarında değil, futbol ortamının hiçbir yerinde görev almaması yönünde oldu.

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Bilindiği gibi birçok eski hakem TFF içerisinde çeşitli görevler alarak tartışmalı kararlara imza atmaya devam ediyor.

Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2022

SPOR TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kararımız kesin"

Kararlı olunmalı

Futbol kamuoyu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yönetim olarak “Oy birliği” ile aldıklarını söylediği kararın arkasında durmasını, bundan sonraki süreçte de bu sıkıntılı yapının devam etmemesi için kararlılıkla hamleler yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu hakemlerin futbolun içerisine dönüşüne izin verilmemesi gerektiğini düşünen futbol kamuoyu, gözlemci ve temsilci gibi görevlerin de bu isimlere kapalı olması gerektiğini savunuyor. İstenen, bu isimlerin futboldan silinmesi.

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SPOR MHK'nın hakemleri gönderme sebebi için büyük iddia

Sonuçlara etki ettiler

Süper Lig’de artık maç yönetmeyecek hakemler bu sezon yönettikleri maçlarda sonuçlara direkt etki ettiler. Özellikle 4 büyük takımın maçlarında görev alan bu isimler, Trabzonspor’un 9 maçını yönetirken bordo-mavililer bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı. Fenerbahçe’nin 9 maçını yöneten bu isimlerle sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 10 maçta sadece 2 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ise 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

4 büyüklerin, TFF'nin açıkladığı liste dışı kalan hakemlerle çıktığı maçlarda topladığı puanlar👇 pic.twitter.com/HVOPpjN6xJ REKLAM March 9, 2022