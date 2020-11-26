Futbolun efsanesi öldü

Dünya futbolunun efsanelerinden Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre’deki evinde dinlenen 60 yaşındaki eski efsane futbolcunun kalp krizi sonrası yaşama veda ettiği bildirildi.

Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle bir süre önce ameliyat olan Maradona’nın kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumduğu haberi dünyada büyük bir şok yaşattı. Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri kabul edilen Maradona, 1986 Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Takımı’nın en önemli ismiydi.

Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors, Napoli ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Maradona, 1 Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 İtalya, 1’er Arjantin ve İspanya lig şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1’er İtalya ve İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kral Kupası şampiyonlukları yaşadı.