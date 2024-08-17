Futbolun kadınlarına ödül

“Kristal Ayaklar Ödül Töreni” gecesinin onur konukları da olacak. Bu özel konuklardan birisi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı’nın hem teknik direktörü hem de futbolcusu olan Cemile Timur. Gecenin diğer onur konukları Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı futbolcuları olacak.

KAFUDER Medya ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Serdar Demirhan, kadın futbolunun hala hak ettiği ilgiyi görmediğini, bu eksikliği gidermek, kadın futboluna yaklaşımın değişmesi ve farkındalığın artırılması için dernek olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalımalardan birinin de, kadın futbolunun geniş kitlelerce tanınmasını ve farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez yapacakları Kristal Ayaklar Ödül Töreni olduğunu belirten Demirhan, projenin bir yandan başarıyı ödüllendirdiğini, diğer yandan ise her yıl kadınların ve özellikle kız çocuklarının yaşadığı sorunlar konusunda toplumsal farkındalık yaratarak, her koşulda mücadele azmi ve başarılarıyla genç nesillere rol model olacak karakterleri kamuoyunun gündemine taşıyarak genç kızları mücadeleye teşvik etmek amacıyla sosyal bir misyon üstlendiğine dikkati çekti.