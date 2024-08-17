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Spor

Futbolun kadınlarına ödül

Türkiye’de kadın futbolunu daha geniş kitlelere tanıtarak, bilinirliğini artırmak ve kadın futbolcuların hak ettiği değeri görmesi için yola çıkan Kadın Futbolcular Derneği (KAFUDER), Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Ankara
10:21 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
'Kristal Ayaklar Ödül Töreni' 19 Ağustos 2024 tarihinde Ankara Cer Modern’de yapılacak.
'Kristal Ayaklar Ödül Töreni' 19 Ağustos 2024 tarihinde Ankara Cer Modern’de yapılacak.

Dernek, kadın futbolunun parlayan yıldızlarını onurlandırmak ve bu alanda verilen büyük emekleri daha görünür kılmak adına “Kristal Ayaklar Ödül Töreni”ni düzenleme kararı aldı. İlk kez düzenlenecek “Kristal Ayaklar Ödül Töreni”, 19 Ağustos 2024 tarihinde Ankara Cer Modern’de yapılacak.

15 DALDA ÖDÜL

Törende, “Yılın Futbolcusu”, “ Yılın Umut Vaat Eden Genç Futbolcusu”, “Yılın Orta Saha Oyuncusu”, “Yılın Gol Kraliçesi”, “Yılın Fair Play Ödülü”, “Yılın Takımı”, “Yılın Gazetecisi Yorumcusu/Yazarı”, “Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü”, “Yılın Kalecisi”, “Yılın Defans Oyuncusu”, “Yılın Teknik Direktörü”, “Yılın Alt Yapı Kulübü”, “Yılın Kadın Hakemi”, “Yılın Yöneticisi” ve “Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı/Sponsoru” dallarında ödül verilecek.

GECENİN KRİSTAL KALPLERİ

“Kristal Ayaklar Ödül Töreni” gecesinin onur konukları da olacak. Bu özel konuklardan birisi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı’nın hem teknik direktörü hem de futbolcusu olan Cemile Timur. Gecenin diğer onur konukları Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı futbolcuları olacak.

BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLECEK

KAFUDER Medya ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Serdar Demirhan, kadın futbolunun hala hak ettiği ilgiyi görmediğini, bu eksikliği gidermek, kadın futboluna yaklaşımın değişmesi ve farkındalığın artırılması için dernek olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalımalardan birinin de, kadın futbolunun geniş kitlelerce tanınmasını ve farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez yapacakları Kristal Ayaklar Ödül Töreni olduğunu belirten Demirhan, projenin bir yandan başarıyı ödüllendirdiğini, diğer yandan ise her yıl kadınların ve özellikle kız çocuklarının yaşadığı sorunlar konusunda toplumsal farkındalık yaratarak, her koşulda mücadele azmi ve başarılarıyla genç nesillere rol model olacak karakterleri kamuoyunun gündemine taşıyarak genç kızları mücadeleye teşvik etmek amacıyla sosyal bir misyon üstlendiğine dikkati çekti.

#KAFUDER
#Türkiye
#Serdar Demirhan
41 dakika önce
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