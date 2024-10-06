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Galatasaray Alanyaspor'u tek golle geçti | ÖZET

Galatasaray Alanyaspor'u tek golle geçti | ÖZET

20:386/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılılarda tek hedef üç puan.
Sarı-kırmızılılarda tek hedef üç puan.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rakibini Yunus Akgün'ün tek golüyle 1-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın puanı 22 oldu. Mücadelenin özetine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi takım, yararlanmadığı fırsatların ardından 28. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda da gol olmayınca, maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısına da atak bir başlangıç yapan Galatasaray, üst üste fırsatları gole çeviremedi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.


Galatasaray'da Victor Osimhen ile Rolland Sallai sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemedi. Alanyaspor'da ise Furkan Bayır ve Ui-jo kadroda yer almadı.


Sarı-kırmızılılar haftayı 3 puanla kapatırken toplam puanı 22 oldu ve milli araya lider girdi. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.


Galatasaray - Alanyaspor maçının özeti için


GALATASARAY - ALANYASPOR 11'LER

Galatasaray:
Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Icardi.
Alanyaspor:
Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Richard, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergonaj.


GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Galatasaray
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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