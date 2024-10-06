Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi takım, yararlanmadığı fırsatların ardından 28. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda da gol olmayınca, maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





Karşılaşmanın ikinci yarısına da atak bir başlangıç yapan Galatasaray, üst üste fırsatları gole çeviremedi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.





Galatasaray'da Victor Osimhen ile Rolland Sallai sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemedi. Alanyaspor'da ise Furkan Bayır ve Ui-jo kadroda yer almadı.





Sarı-kırmızılılar haftayı 3 puanla kapatırken toplam puanı 22 oldu ve milli araya lider girdi. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.





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GALATASARAY - ALANYASPOR 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Cordova, Richard, Augusto, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergonaj.





GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI SKOR





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