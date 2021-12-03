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Galatasaray Altay rekabetinde 83. randevu

İki takım arasında daha önce oynanan 82 lig maçında sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet aldı- Galatasaray'ın attığı 141 gole Altay 56 golle karşılık verdi. İstanbul'daki maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayılarında 25-6 üstünlüğü bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Galatasaray Altay 83. randevu
Galatasaray bu sezon ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 22 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda ciddi üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet aldı. İstanbul'daki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı.

Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol buldu.

Altay, Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 1992-1993 sezonunda 30 Ağustos 1992'de 2-1'lik skorla elde etti.

18 yıl sonra ilk randevu

İki takım Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Altay, ligde son olarak 11 Nisan 2003'te rakip oldu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakayı 5-0 kazandı.
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