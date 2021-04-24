Galatasaray, Antalya deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 77. dakikada Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 kazandı.

2 kırmızı kart

Ayrıca Antalyaspor'da Lukas Podolski, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Kudryashov da maçın sona ermesinin ardından hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

Zirve ile puan farkı 6

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 69'a yükseltti. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.