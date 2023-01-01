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Spor

Galatasaray Avrupa'da 309. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bugün Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 309. mücadelesine çıkacak.

09:49 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Galatasaray Kopenhag'ı konuk edecek

Galatasaray Kopenhag'ı konuk edecek

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 308 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 413 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 453 gole engel olamadı.


17. kez gruplarda yer alacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.


Danimarka temsilcilerine karşı 5. sınav

Galatasaray, daha önce Danimarka takımlarıyla 4 kez karşılaştı. Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kopenhag ile 2013-2014 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşan Galatasaray, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Randers eşleşmesinde ise Galatasaray, 2-1 galibiyet ve 1-1 beraberlik aldı.


Danimarka temsilcisi ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Kopenhag, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik gördü.


Son 18 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.


Son dönemde Şampiyonlar Ligi karnesi zayıf

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 26 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 116 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 28'ini kazanırken, 29 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.


Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.




#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Devler Ligi
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