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Galatasaray ayrılığı açıkladı: "Kariyerinde başarılar diliyoruz!"

Galatasaray ayrılığı açıkladı: "Kariyerinde başarılar diliyoruz!"

20:198/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı

Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Bodrum FK'da kiralık forma giyen Taylan Antalyalı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.


Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Bodrum FK'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.


Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"






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