Galatasaray ayrılığı açıkladı: "Kariyerinde başarılar diliyoruz!"

Taylan Antalyalı
Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Bodrum FK'da kiralık forma giyen Taylan Antalyalı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Bodrum FK'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
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