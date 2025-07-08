Galatasaray ayrılığı açıkladı: "Kariyerinde başarılar diliyoruz!"

Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Bodrum FK'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"