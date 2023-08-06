Galatasaray ayrılığı duyurdu

Transferle ilgili Galatasaray'dan yapılan duyuruda,

"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir."