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Spor

Galatasaray ayrılığı duyurdu

Galatasaray, Metehan Baltacı'yı Eyüpspor'a kiraladı. Metehan Baltacı 1 yıl boyunca Eyüpspor'un başarısı için ter dökecek.

20:30 . 6/08/2023 الأحد
Yeni Şafak
Metehan Baltacı

Metehan Baltacı

Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı, Eyüpspor'a kiralandı. 20 yaşındaki savunmacı, 2023-24 sezonunda Eyüpspor forması giyecek.

Galatasaray açıklama yaptı

Transferle ilgili Galatasaray'dan yapılan duyuruda,
"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir."
ifadeleri kullanıldı.


#Metehan Baltacı
#Galatasaray
#Transfer
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