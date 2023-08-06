Galatasaray ayrılığı duyurdu

Metehan Baltacı
Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı, Eyüpspor'a kiralandı. 20 yaşındaki savunmacı, 2023-24 sezonunda Eyüpspor forması giyecek.
Galatasaray açıklama yaptı
Galatasaray açıklama yaptı
Transferle ilgili Galatasaray'dan yapılan duyuruda,
"Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir."
ifadeleri kullanıldı.
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