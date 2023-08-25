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Spor

Galatasaray ayrılığı duyurdu

Galatasaray, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren stoperi Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

18:41 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Alpaslan Öztürk

Alpaslan Öztürk

Galatasaray, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren stoperi Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Veda ettiler


30 yaşındaki futbolcunun ayrılığıyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "
Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
ifadeleri kullanıldı.

16 maçta oynadı


2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a gelen Alpaslan, sarı kırmızılı takımda 16 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Tecrübeli oyuncunun 1 sezon da sözleşmesi bulunuyordu.


#Alpaslan Öztürk
#Galatasaray
#Transfer
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