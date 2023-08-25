Galatasaray ayrılığı duyurdu

30 yaşındaki futbolcunun ayrılığıyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "

Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"