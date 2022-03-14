Galatasaray-Barcelona maçına yoğun ilgi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakanın öncelikli bilet satışının 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için başladığı belirtildi.
- 3 dakika içerisinde tükendi
- Açıklamada, mücadelenin biletlerinin yarın saat 11.00'den itibaren genel satışa çıkacağı aktarıldı. Biletlerin 150 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu kaydedildi. Öncelikli bilet satışının 3 dakika içerisinde tükendiği öğrenildi.
Galatasaraylı taraftarlar, Barcelona maçı öncesinde satışa çıkan 32 bin bileti 3 dakika içerisinde tüketti pic.twitter.com/0lzyS3jlk6
Galatasaraylı taraftarlar, Barcelona maçı öncesinde satışa çıkan 32 bin bileti 3 dakika içerisinde tüketti pic.twitter.com/0lzyS3jlk6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 14, 2022