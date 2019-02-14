UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray-Benfica maçının özeti ve gollerini izle! Luyindama'nın Benfica'ya attığı golü izle

Galatasaray-Benfica: 1-2

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Benfica'nın golleri Salvio (P) ve Seferovic'ten gelirken sarı kırmızılıların tek golünü Luyindama attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benfica, temsilcimiz Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

Benfica, temsilcimiz Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Benfica'ya 2-1 yenildi ve tur için avantajı rakibine kaptırdı.

Karşılaşmadan dakikalar;

Galatasaray karşılaşmaya hızlı başladı. Önde baskıyla rakibi karşısında etkili olmaya çalışan temsilcimiz 19. dakikada gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, top az farkla dışarı gitti.

26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle tartışmalı bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi.

Galatasaray, 2. yarıya iyi başladı ve golü buldu. 54. dakikada Nagatomo'nun ortasında arka direkte iyi yükselen Luyindama skoru dengeleyen isim oldu. Goldan sonra Galatasaray'ın baskısı devam etti ancak 64. dakikada yine bireysel bir hatayla konuk takımın 2. golü geldi. Atılan uzun topta Marcao biraz ağır davranınca Seferovic araya girdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde Galatasaray istediği pozisyonları bulamadı ve mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Benfica rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalamış oldu.

Benfica maçında Galatasaraylıları çıldırtan penaltı
Benfica maçında Galatasaraylıları çıldırtan penaltı

Galatasaray-Benfica maçında İspanyol hakem Gil Manzano, Portekiz ekibi lehine çaldığı penaltıyla sarı kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.Ceza sahası içerisine gönderilen topta Marcao'nun eliyle oynadığı ifade eden Manzano, beyaz noktayı işaret ederken sarı kırmızlı futbolcular uzun süre itirazlarda bulundu.Penaltı vuruşunu gole çeviren Salvio, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.Manzano'nun bu kararı sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada UEFA'nın hakem atamasını sorguladı. Manzano'nun İspanyol olmasının bu mücadeleye atanması için bir engel teşkil etmesini ifade eden sosyal medya kullanıcıları rövanş maçında da kendilerine Azeri bir hakemin atanmasını istedi.Yorumcu Reha Kapsal: &quot;Bu seviyede bu kadar ucuz bir penaltının çalınmaması gerekir.&quot; (beIN SPORTS) pic.twitter.com/nQTlNVF3Y3&mdash; Galatasaray Video (@GSarayVideo) 14 Şubat 2019 avrupalı hakemler de g.saray’ı sevmiyor..penaltıyla alâkası yok..&mdash; İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 14 Şubat 2019 Yabancı hakem isteyenler online mı?&mdash; Deniz Çoban (@denizcoban_) 14 Şubat 2019 Hani yabancı hakemler olunca keyifle maç izliyorduk? Hani onları konuşmayınca maç güzel oluyordu...&mdash; Alp Pehlivan (@AlpPehlivan1) 14 Şubat 2019

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