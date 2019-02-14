Galatasaray-Benfica: 1-2

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Benfica'ya 2-1 yenildi ve tur için avantajı rakibine kaptırdı.

Karşılaşmadan dakikalar;

Galatasaray karşılaşmaya hızlı başladı. Önde baskıyla rakibi karşısında etkili olmaya çalışan temsilcimiz 19. dakikada gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, top az farkla dışarı gitti.

26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle tartışmalı bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi.

Galatasaray, 2. yarıya iyi başladı ve golü buldu. 54. dakikada Nagatomo'nun ortasında arka direkte iyi yükselen Luyindama skoru dengeleyen isim oldu. Goldan sonra Galatasaray'ın baskısı devam etti ancak 64. dakikada yine bireysel bir hatayla konuk takımın 2. golü geldi. Atılan uzun topta Marcao biraz ağır davranınca Seferovic araya girdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde Galatasaray istediği pozisyonları bulamadı ve mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Benfica rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalamış oldu.