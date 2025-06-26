Galatasaray Çağdaş Faktoring Zeynep Şevval Gül'ü transfer etti

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol şubesinin 2025-2026 sezonu planlaması kapsamında Zeynep Şevval Gül ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 2025/26 sezonu yaz transfer dönemindeki sonra yerli oyuncu transferini Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna ekleyerek gerçekleştirdi. Yeni sezonda parçalı formamız ile mücadele edecek 1,93 metre boyundaki başarılı forvet Zeynep Şevval Gül'e başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.