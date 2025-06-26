Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray Çağdaş Faktoring Zeynep Şevval Gül'ü transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Zeynep Şevval Gül'ü transfer etti

17:3826/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Zeynep Şevval Gül
Zeynep Şevval Gül

Galatasaray kadın basketbol şubesinin 2025-2026 sezonu planlaması kapsamında takviyeler sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak OGM Ormanspor forması giyen Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna kattı.

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol şubesinin 2025-2026 sezonu planlaması kapsamında Zeynep Şevval Gül ile sözleşme imzalandığını duyurdu.


Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 2025/26 sezonu yaz transfer dönemindeki sonra yerli oyuncu transferini Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna ekleyerek gerçekleştirdi. Yeni sezonda parçalı formamız ile mücadele edecek 1,93 metre boyundaki başarılı forvet Zeynep Şevval Gül'e başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.



Uzun forvet pozisyonunda mücadele eden 24 yaşındaki oyuncu, son olarak OGM Ormanspor forması giymişti.




#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı
#Zeynep Şevval Gül
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI 2025: BİLSEM öğretmen atama sonuçları sorgulama mebgovtr