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Galatasaray-Dinamo Bükreş maç özeti ve golleri izle

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçını Dinamo Bükreş ile yaptı. Sarı kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a maçı kazandıran golleri yeni transfer Aytaç Kara attı. Galatasaray-Dinamo Bükreş maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Dinamo Bükreş maç özeti ve golleri izle
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci

Galatasaray yeni sezon öncesinde çıktığı ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini yeni transfer Aytaç Kara attı. Galatasaray-Dinamo Bükreş maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Galatasaray, Dinamo Bükreş maçına bu 11'le çıktı.

  • Berk Balaban, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Oğulcan, Mostafa Mohamed

Galatasaray'da Cezayirli yıldız Feghouli mücadeleye kaptan olarak çıktı.

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş maçındaki yedekleri;

  • İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş, Emin Bayram, Abdussamed Karnuçu, Erkan Süer, Arda Turan, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Gökay Güney.

Galatasaray-Dinamo Bükreş maçının önemli anları;

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yeni sezon için yapılan transfer çalışmalarına değinerek, "Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz." dedi.

Terim'le birçok konu konuştuklarını vurgulayan Elmas, şunları kaydetti;

  • "Futbol stratejimiz var, Galatasaray'ın gelecekteki futbol sistemini kurmak üzere. Hocamızla bu fikri uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki 20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağımız bir Galatasaray sistemi için yola çıkıyoruz. Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz."


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