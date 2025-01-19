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Galatasaray-Dinamo Kiev maçına Estonyalı hakem

Galatasaray-Dinamo Kiev maçına Estonyalı hakem

15:5919/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Hakem Kristo Tohver
Hakem Kristo Tohver

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakada Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek.


Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak.


Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak.


GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray-Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.






#Galatasaray
#Dinamo Kiev
#UEFA Avrupa Ligi

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