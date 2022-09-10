Erden Timur açıkladı: İşte Galatasaray'ın isteyip de alamadığı tek futbolcu

Galatasaray, yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu renklerine bağladı.

Dünyaca ünlü futbolculara imza attıran sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yapılan transferlerde büyük rol oynadı.

Timur'un isteyip de alamadığı tek futbolcunun ise Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard olduğu öğrenildi.

Hazard ile iki kez görüşüldü

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Süleyman Rodop, Erden Timur'la yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

"Sportif A.Ş. Başkanvekilimiz Erden Timur ile görüştüm; 'Çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?' diye sordum. Erden Bey, Eden Hazard ismini söyledi. İki görüşme yapılmış; Real Madrid'de kalacağını belirtmiş. Gelecekte neler olur göreceğiz."

Real Madrid'e 115 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Hazard, eflatun-beyazlı takımda beklentileri karşılayamadı.

SPOR Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya

Galatasaray'ın yaptığı 13 transfer

Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 29 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

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Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı isimler şöyle:

Dries Mertens (Napoli), Lucas Torreira (Arsenal), Sergio Oliveira (Porto), Haris Seferovic (Benfica-Kiralık), Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar), Leo Dubois (Olimpik Lyon), Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor), Kazımcan Karataş (Altay), Mauro Icardi (PSG-kiralık), Yusuf Demir (Rapid Wien), Juan Mata (Manchester United-serbest), Mathias Ross (Aalborg), Milot Rashica (Norwich-kiralık)

SPOR Galatasaray'dan transfere 29 milyon euro

FOTOĞRAF 13 Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 18 milyon euro Leo Dubois (Galatasaray): 10 milyon euro Victor Nelsson (Galatasaray): 12 milyon euro Attila Szalai (Fenerbahçe): 12 milyon euro Arthur Masuaku (Beşiktaş): 5 milyon euro Lucas Torreira (Galatasaray): 20 milyon euro Dele Alli (Beşiktaş): 16 milyon euro Yusuf Yazıcı (Trabzonspor): 17 milyon euro Nathan Redmond (Beşiktaş): 18 milyon euro Bertrand Traore (Başakşehir): 16 milyon euro Mauro Icardi (Galatasaray): 22 milyon euro En değerli 11'in sahaya dizilişi . Süper Lig'in en değerli 11'i Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Takımlar kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Ligin en değerli ismi son gün Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre 4-3-3 sistemiyle kurulan Süper Lig'in en pahalı 11'i...



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