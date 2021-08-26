Avrupa'da rövanş zamanı: Dört takımımız gruplara adını yazdırmak için sahaya çıkıyor

Avrupa’da bu gece tam 4 takımımız sahne alacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Helsinki ile Galatasaray Randers ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise temsilcilerimiz Trabzonspor Roma karşısında, Sivasspor ise Kopenhag karşısında tur arayacak.





Galatasaray-Randers

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 1-1’in rövanşında Danimarka temsilcisi Randers’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Galatasaray, 3. turda İskoç ekibi St. Johnstone’u 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek tur atlamıştı.

Galatasaray’da Cicaldau ile Nelsson bir önceki takımlarında bu sezon Avrupa maçlarında oynadıkları için UEFA’ya bildirilen listede yer almıyor. Brezilyalı futbolcu Marcao takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Oğulcan Çağlayan lisansındaki sorun devam ettiği için, Arda Turan da sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

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STAT: Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan HAKEM: Aleksei Kulbakov (Beyaz Rusya)

Aleksei Kulbakov (Beyaz Rusya) SAAT: 21.00 / YAYIN: Spor SMART

21.00 / Spor SMART GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Diagne

Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Diagne TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Fatih Terim RANDERS: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner, Tibbling, Vito, Egho

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Thomasberg

#BugünGünlerdenGALATASARAY #GSvRFC #UEL pic.twitter.com/hQiqzM9xyz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021

HJK Helsinki-Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Finlandiya’nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, sahadan istediği skoru alarak gruplarda mücadele etmeye hak kazanmak istiyor. Fenerbahçe’ye sahasında oynadığı karşılaşmada galibiyeti getiren golü 65. dakikada 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya ağlara göndermişti.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyette ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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STAT: Bolt Arena

Bolt Arena HAKEM: Ivan Kruzliak (Slovakya)

Ivan Kruzliak (Slovakya) SAAT: 19.00 / YAYIN: TV 8

19.00 / TV 8 HELSİNKİ: Tannander, Saksela, Moren, O’Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Tannander, Saksela, Moren, O’Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic TEKNİK DİREKTÖR: Toni Koskela

Toni Koskela FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc, Valencia

Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc, Valencia TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

🏆 UEL Play-off

🆚 HJK Helsinki

🗓 26 Ağustos Perşembe

🕖 19.00

📲 #HJKvFB

📺 TV8 pic.twitter.com/cPNVqbw9Ds — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2021

Roma-Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İtalya’nın Roma takımına konuk olacak. İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, turu geçmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililere 2 farklı galibiyet yetecek.

Trabzonspor’da, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile önceki gün transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı.

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STAT: Roma Olimpiyat

Roma Olimpiyat HAKEM: Srdjan Jovanovic (Sırbistan)

Srdjan Jovanovic (Sırbistan) SAAT: 20.00 / YAYIN: ATV

20.00 / ATV ROMA: Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov

Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

Jose Mourinho TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius

Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SPOR Trabzonsporlu taraftar yıldız oyuncunun heykelini dikti

FC Kopenhag-Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Sivasspor, Play-Off Turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’a konuk olacak.

İlk maçta evinde Kopenhag’a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini 2 farklı yenerek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Pedro Henrique ve sağlık sorunları bulunan Goutas, Kopenhag karşısında takımını yalnız bırakacak.

STAT: Parken

Parken HAKEM: Lawrence Visser (Belçika)

Lawrence Visser (Belçika) SAAT: 20.00 / YAYIN: TRT Spor

20.00 / TRT Spor KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava,

Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk,

Biel, Daramy, Wind

TEKNİK DİREKTÖR: Jess Thorup

Jess Thorup SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz,

Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Samba Camara, Uğur Çiftçi,

Cofie, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode,

Gradel, James

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

⚽️ Yiğido'nun Maçı Var!



Demir Grup Sivasspor'umuz, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında bugün saat 20.00'de deplasmanda @FCKobenhavn'ın rakibi olacak.#UECL @europacnfleague pic.twitter.com/3XZ6dAlyJm REKLAM August 25, 2021