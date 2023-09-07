Galatasaray, GKN Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılıların yurt içi maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan anlaşmaya imza atan GKN Kargo bir kez daha sponsor oldu.





Basın toplantısında Başkan Dursun Özbek ve asbaşkan Erden Timur sponsorluk, gündem ve hedefler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Dursun Özbek'in öne çıkan açıklamaları:

'Başarıya ulaşacağız'

"Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Sosyal medyada yapılan kirli hesapların kafalarını karıştırmasına izin vermesinler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüze hangi engeller çıkarsa çıksın aşacağız. Birlik içerisinde başarıya ulaşacağız ve hep birlikte kutlayacağız"





'Avrupa'da bizi başarılara taşıyacak'

"Bu kadro sadece piyasa değeriyle, sahaya koyduğu kaliteyle Avrupa'da bizi başarılara taşıyacak. Buna yürekten inanıyorum. Bunun ilk adımı olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldık"





'Piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk'

"Galatasaray'ın geninde, hiçbir mazerete sığınmadan başarılı olmak vardır. Bugün itibarıyla, Türk futbol tarihinin piyasa değeri en yüksek kadrosunu kurduk. Bu kadro bizi Avrupa'da özlediğimiz başarılara taşıyacak. Buna inanıyorum"





Toplantıda konuşan asbaşkan Erden Timur, "Başkanımız, Galatasaray'ın bu noktalara gelmesi için çok çaba sarf etti. Bu konuşmaları önümüzdeki sezon için de yaparız. İnşallah sadece futbolda değil diğer branşlarda da başarılı bir sezon olacak. Hem futbolda hem diğer branşlarda işin finansal boyutu önemli oluyor. Sponsorluk desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.





GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek ise şu konuşmayı yaptı: Bu başarıya bizi ortak eden herkese çok teşekkür ediyor ve bu camiaya gönülden destek veren biri olarak Avrupa da ve Türkiye liginde Galatasaray’a başarılar diliyorum.



















