Yaz transfer döneminde fırtına gibi esen ve kadrosuna 13 oyuncu katan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan kadronun kemik isimlerini takımda tutmayı başardı. Özellikle Sacha Boey ve Victor Nelsson birçok dünya devinden teklif gelmesine rağmen, tekrar şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleri sebebiyle takımda tutuldu.





Boey için Bournemouth, Arsenal ve Crystal Palace, Nelsson için Tottenham ve Sevilla'nın yakından ilgileri oldu. Galatasaray, bu futbolcular için gelen tüm teklifleri geri çevirirken, şimdi oyuncularını ödüllendirmeye hazırlanıyor.





Boey 3'e katlayacak

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Sacha Boey ve Victor Nelsson'un kontratlarında iyileştirme yaparak uzatma kararı aldı. İki isimle de 4'er yıllık yeni sözleşme imzalanacak. 480 bin Euro ile takımda en az kazanan yabancı oyuncu olan Boey'in maaşı 1.5 milyon Euro'ya yükseltilecek. Nelsson'un 1.2 milyon Euro'luk kontratı ise 2 milyon Euro garanti ücret şeklinde güncellenecek.





Vitrin yapacak

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yarışacak olan Galatasaray; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la birbirinden önemli maça çıkacak. Sarı-kırmızılılarda yönetim, iki futbolcunun da Avrupa maçlarında piyasa değerini katlayacağını düşünüyor.





Transfermarkt verilerine göre Nelsson'un 18 milyon Euro, Boey'in ise 16 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.



















