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Galatasaray-GZT Giresunspor maçında 'Kiev karambolü'

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadelenin 58. dakikasında konuk ekibin ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon, akıllara Dinamo Kiev-Beşiktaş maçındaki karambolü getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-GZT Giresunspor maçında Kiev karambolü
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile GZT Giresunspor NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle devam ettiği sırada, sarı-kırmızılı takım lehine inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

GZT Giresunspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde, Halil Dervişoğlu golü bulamadı. Arka arkaya yaşanan pozisyonlarda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

İşte Galatasaray-GZT Giresunspor maçında yaşanan o karambol;

Galatasaray-GZT Giresunspor (CANLI)
SPOR
Galatasaray-GZT Giresunspor (CANLI)

Giresunsporun üstünlüğü devam ediyor

Giresunspor'un üstünlüğü devam ediyor

Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
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