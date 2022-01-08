Galatasaray-GZT Giresunspor maçında 'Kiev karambolü'

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile GZT Giresunspor NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle devam ettiği sırada, sarı-kırmızılı takım lehine inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

GZT Giresunspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde, Halil Dervişoğlu golü bulamadı. Arka arkaya yaşanan pozisyonlarda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

İşte Galatasaray-GZT Giresunspor maçında yaşanan o karambol;

👀 GZT Giresunspor kalesinde inanılmaz karambol! #Seviyoruzİşte #GSvGRS pic.twitter.com/ucPdTvMI1a — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 8, 2022