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Spor

Galatasaray Hakim Ziyech'e kavuştu

Sarı-kırmızılıların, Chelsea'den kadroya katmaya hazırlandığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech, gece saatlerinde İstanbul’a geldi.

09:47 . 19/08/2023 Cumartesi
AA
Ziyech fotoğraf vermeden havalimanından ayrıldı.

Ziyech fotoğraf vermeden havalimanından ayrıldı.

Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.


Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün temsilcilerince karşılandı.


Genel havacılık terminaline gelen 100 kadar taraftar, Faslı oyuncuyu beklerken, Hakim Ziyech arka kapıdan çıkarak havalimanından ayrıldı.


Ziyech, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla 18 lig maçında 3 asist yaptı.







#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Chesea
43 dakika önce
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