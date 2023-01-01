|
Spor

Galatasaray hedefi 12'den vurmak istiyor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 11 maçını kazanan ve ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Antalyaspor'u yenerek hem serisini 12 maça çıkarmak hem de puan farkını açmak istiyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
9:58 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, ligde bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Sezonun ilk yarısını 42 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan sarı kırmızılılar, bugün kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açıp zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.


Lig ve kupa olmak üzere son 11 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bugün alacağı 3 puanla galibiyet serisini 12 maça çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Süper Lig'de oynanan Hatayspor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dries Mertens, kupadaki Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de başlamış ve ağları da havalandırmıştı. Belçikalı yıldızın bugün ilk 11'de çıkması bekleniyor.


Forvette sürpriz yok

Buruk'un, forvette sürpriz yapması beklenmiyor. İleri uçta sahada Icardi olacak, Gomis yedek çıkacak. Torreira-Oliveira ikilisini bozmayacak Buruk'un sağ kanatta Rashica'ya, sol kanatta Kerem'e şans vermesi bekleniyor. Antalya karşısındaki defans hattı, Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Dubois'dan oluşacak. Kalede ise yine Muslera yer alacak.






#Galatasaray
#Antalyaspor
#Süper Lig
25 dakika önce
default-profile-img
Galatasaray hedefi 12'den vurmak istiyor
Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan İsveç'in Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırı planına kınama
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
Galatasaray'da stopere Omar Colley sesleri
Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı: Son bin metre
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.