Galatasaray hedefi 12'den vurmak istiyor

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, ligde bugün sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Sezonun ilk yarısını 42 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan sarı kırmızılılar, bugün kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açıp zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.





Lig ve kupa olmak üzere son 11 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bugün alacağı 3 puanla galibiyet serisini 12 maça çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Süper Lig'de oynanan Hatayspor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dries Mertens, kupadaki Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de başlamış ve ağları da havalandırmıştı. Belçikalı yıldızın bugün ilk 11'de çıkması bekleniyor.





Forvette sürpriz yok





Buruk'un, forvette sürpriz yapması beklenmiyor. İleri uçta sahada Icardi olacak, Gomis yedek çıkacak. Torreira-Oliveira ikilisini bozmayacak Buruk'un sağ kanatta Rashica'ya, sol kanatta Kerem'e şans vermesi bekleniyor. Antalya karşısındaki defans hattı, Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Dubois'dan oluşacak. Kalede ise yine Muslera yer alacak.



















