Spor Galatasaray, Hidemasa Morita transferini bitiriyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Galatasaray, Hidemasa Morita transferini bitiriyor

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yola devam edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı kulübün, Santa Clara forması giyen Hidemasa Morita'yı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Hidemasa Morita transferini bitiriyor
Hidemasa Morita'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas, elini hızlı tutmaya başladı. İlk olarak teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edileceğini açıklayan Elmas, yapılacak transferler için de kolları sıvadı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray, Santa Clara forması giyen Hidemasa Morita'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi'nde 6. sırada tamamlayan Clara'nın Japon oyuncusunu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılıların, Morita için 5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.

Fatih Terim, Japonya-Sırbistan maçını izledi

Haberin detayında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Japonya - Sırbistan maçında 26 yaşındaki ön liberoyu izlediği ve transferi için onay verdiği kaydedildi.

  • 7 Ocak 2021 tarihinde Kawasaki'den bedelsiz olarak transfer edilen oyuncunun, Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada, 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağlayan Morita, aynı zamanda geçtiğimiz yıl Japon Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas, ilk transferini Arjantin'den yapıyor
SPOR
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas, ilk transferini Arjantin'den yapıyor

Abone Ol Google News
Rizede korkutan görüntü

Rize'de korkutan görüntü

​Üç katlı bina zamanla yan yattı, vatandaşlar endişeli.
Gerçeği ile birebir aynı

Gerçeği ile birebir aynı

​40 bin TL olan düzen alışverişini bin liraya mal ediyorlar.
İddianame kabul edildi

​AYM HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemeyi tamamladı.

​İstanbul'daki restoranlara yönelik çarpıcı araştırma

​Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenleme yasalaştı

Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

​O eski Türkiye çok gerilerde kaldı.

​Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Gece yarısı ortaya çıktı

​Bilim insanları ilk araştırmayı Tekirdağ'da yaptı.

Olayla ilgili ​İZSU'dan arıza açıklaması geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.