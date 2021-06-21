Galatasaray, Hidemasa Morita transferini bitiriyor

Galatasaray'ın 38. başkanı seçilen Burak Elmas, elini hızlı tutmaya başladı. İlk olarak teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edileceğini açıklayan Elmas, yapılacak transferler için de kolları sıvadı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray, Santa Clara forması giyen Hidemasa Morita'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi'nde 6. sırada tamamlayan Clara'nın Japon oyuncusunu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılıların, Morita için 5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.

Fatih Terim, Japonya-Sırbistan maçını izledi

Haberin detayında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Japonya - Sırbistan maçında 26 yaşındaki ön liberoyu izlediği ve transferi için onay verdiği kaydedildi.

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7 Ocak 2021 tarihinde Kawasaki'den bedelsiz olarak transfer edilen oyuncunun, Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada, 2 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağlayan Morita, aynı zamanda geçtiğimiz yıl Japon Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.

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