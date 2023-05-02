Galatasaray idmanı taraftara açıyor

Ligin 30. haftasına kadar maç başına 0,7 gol yiyen lider Galatasaray, son 2 maçta bu savunma performansını sürdüremedi. Son 2 maçta 6 gol yiyen ve 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda Muslera da eleştirilen isimlerden oldu.