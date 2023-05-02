|
Spor

Galatasaray idmanı taraftara açıyor

Sarı-kırmızılı takım yarın saat 17:30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara açık antrenman yapacak.

15:31 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray taraftarı takıma moral verecek.

Galatasaray taraftarı takıma moral verecek.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar bu kritik mücadele öncesi taraftara açık idman yapacak.


Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'dan yapılan açıklamada, yarın taraftara açık yapılacak antrenmanda aslanlarımıza moral vermek için bizler de orada olacağız" denildi.


Sarı-kırmızılı taraftarların saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde planlanan idmanda gövde gösterisi yapması bekleniyor.






#Süper Lig
#Galatasaray
#Florya Metin Oktay Tesisleri
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.