Galatasaray idmanı taraftara açıyor

Galatasaray taraftarı takıma moral verecek.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar bu kritik mücadele öncesi taraftara açık idman yapacak.
Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'dan yapılan açıklamada, yarın taraftara açık yapılacak antrenmanda aslanlarımıza moral vermek için bizler de orada olacağız" denildi.
Sarı-kırmızılı taraftarların saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde planlanan idmanda gövde gösterisi yapması bekleniyor.