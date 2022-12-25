Spor ÖZET | Galatasaray-İstanbulspor 2-1
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ÖZET | Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 kaybetmesinin ardından bu fırsatı değerlendiren Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1 yendi ve puanını 30'a yükselterek ligde lider oldu. İstanbulspor'un, galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Galatasaray-İstanbulspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray İstanbulspor 2-1 maç özeti izle: Süper Lig maç özetleri
Galatasaraylı oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk eti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak haftayı lider tamamladı. İstanbulspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Galatasaray'a liderliği getiren golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 82. dakikada Mehmet Yeşil attı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a yükseltti ve 15. haftayı lider kapattı. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Galatasaray-İstanbulspor maç özeti

  • 3. dakikada Duhan Aksu'nun soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Ologo'nun kafayla vurduğu top üstten auta gitti.
  • 15. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Mertens'in pasıyla sağ kanatta buluşan Boey'un ortaladığı topa arka direkteki Gomis bekletmeden vurdu. Yan direkten dönen topu savunma kornere çeldi. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpastaki Gomis, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
  • 20. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jensen soluna gelen topu güçlükle çeldi.
  • 21. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Gomis'in kafayla aşırdığı topa arka direkteki Kerem yetişemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.
  • 32. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasa gelen top kaleci Jensen'i de geçti. Arka direğe hareketlenen Gomis meşin yuvarlağa çizgi üzerinde uygun durumda istediği gibi vuramayınca Galatasaray net bir fırsatı gole çeviremedi.
  • 33. dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin dibinden auta gitti.
  • 35. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis'in, karşı karşıya vuruşunda kaleci Jensen ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  • 37. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği meşin yuvarlağı kale önündeki Gomis kafayla ağlara yolladı: 2-0
  • Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 üstün bitirdi.
  • 77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası gerisinden şutunda kaleci Jensen, üzerine gelen topu kornere çeldi.
  • 82. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta ceza sahası içi taç çizgisi arasında kazanılan serbest vuruşu Ethemi kullandı. Ethemi'nin altıpasa gönderdiği ortaya iyi yükselen Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1
  • 90 3. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kaan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
  • Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray-İstanbulspor maç özeti izle

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