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Spor

Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

17:09 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro.

Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığını açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Sassuolo Kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, Sassuolo Kulübüne 2 milyon 800 bin avro transfer bedeli ödenecektir" denildi.


Kaan Ayhan, kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da 6 maça çıkıp 1 gol attı.






#Galatasaray
#Kaan Ayhan
#Sassuolo
2 saat önce
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