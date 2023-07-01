Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sassuolo Kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, Sassuolo Kulübüne 2 milyon 800 bin avro transfer bedeli ödenecektir" denildi.