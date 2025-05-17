Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı 3 oyuncusunun kontratını yeniledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı 3 oyuncusunun kontratını yeniledi

10:4817/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda imzalar atıldı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda imzalar atıldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı; Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'la sözleşme yeniledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı; Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'la sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ayşe Cora'dan sonra bu 3 isimle de yeni kontrat yapıldığı ifade edildi.


Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'ın, 2025-2026 sezonu kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.


#Galatasaray Kadın Basketbol Takımı
#Gökşen Fitik
#Derin Erdoğan
#Sude Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM 3.477 PERSONEL ALIM SONUÇ TARİHİ 2025! OGM işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro dağılımı açıklandı mı?