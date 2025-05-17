Galatasaray Kadın Basketbol Takımı 3 oyuncusunun kontratını yeniledi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı; Gökşen Fitik, Derin Erdoğan ve Sude Yılmaz'la sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ayşe Cora'dan sonra bu 3 isimle de yeni kontrat yapıldığı ifade edildi.