Galatasaray kazanamadı: Antalya rekorunu geliştirdi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son haftasında Galatasaray depasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar;
9. dakikada atılan uzun pasta ceza sahasına giren Wright’ın dokunuşunu kaleci kornere çeldi.
16. dakikada ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Pulgar’ın şutu üstten auta gitti.
31. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı ve karambolde kalan topu, Wright topuğu ile kaleye gönderdi. Kaleciye çarpan top kornere çıktı.
GOL!
- 45. dakikada sol kanattan kale çizgisine inen Wright’ın arka direğe yerden ortasında Ndao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
56'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşu üstten auta gitti.
GOL!
- 77'nci dakikada girdiği ikili mücadelede sakatlanan Veysel Sarı yerde yattığı sırada Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği pasla topla buluşan Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi. Antalyasporlu futbolcuların yaptığı itiraz karşılık bulmadı ve hakem golü verdi: 1-1.
Uzatma dakikalarının sonlarında serbest vuruşta Fernando'nun vurduğu top üst direğin üstünden dışarı çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Süper Lig'de sezonun kapanış haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı pic.twitter.com/5hrd2hbefm
Süper Lig'de sezonun kapanış haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı pic.twitter.com/5hrd2hbefm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 20, 2022