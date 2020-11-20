Galatasaray'da hedef Kenan Karaman ve Attila Szalai

Avrupa’ya erken veda eden ve Süper Lig’de inişli çıkışlı bir görüntü çizen Galatasaray’da, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı yönetim, bir yandan seçim sürecini yürütürken, diğer yandan transfer görüşmeleri yapıyor. Yaz transfer dönemimin aksine yönetim, devre arası transfer dönemi başlamadan imzaları attırmak istiyor.

Galatasaray Kenan Karaman ve Attila Szalai'yi istiyor

Savunma, orta saha ve hücum hattına transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda isimler ön plana çıkmaya başladı. Galatasaray’ın milli futbolcu Kenan Karaman ve Macar stoper Attila Szalai ile ilgilendiği kaydedildi. Scout ekibinin tavsiyesi ile listeye giren Szalai, 22 yaşında ve Apollon Limasol forması giyiyor. Sarı kırmızılı yönetim, kulübü ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan genç futbolcuyu uygun bir bonservis miktarı ile renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray Macaristan-Türkiye maçında onu takip etti Galatasaray, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle orta saha konusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılarda scout ekibi dikkat çekici bir ismi takip ediyor.Galatasaray'ın takip ettiği oyuncu Macaristan-Türkiye maçında ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların Macarların orta saha oyuncusu Adam Nagy ile uzun zamandır ilgilendiği belirtildi. Milli Takım karşılaşmalarında özel olarak takip edilen futbolcuyla ilgili olumlu referanslar alan Galatasaray'da Ocak ayında girişimler yapılması bekleniyor.25 yaşındaki Adam Nagy, İngiltere'nin Championship takımlarından Bristol City'de mücadele ediyor. Macar orta saha geçtiğimiz sezon İtalya'nın Bologna takımından 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin yolunu tutmuştu.

Düsseldorf Kenan'a teklif geldiğini açıkladı

Transferdeki bir diğer hedef ise Kenan Karaman. Milli forma altında performansı ile dikkat çeken Kenan Karaman’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray’ın sezon sonunu beklemeden Fortuna Düsseldorf’a teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Bild Gazetesi’ne konuşan Düsseldorf yönetimi, sezon başında Galatasaray’dan resmi teklif aldıklarını ancak şu an teklif olmadığını belirtti. Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2’de 6 maçta 2 gol kaydederken, milli takımda 17 maçta 4 gole imza attı. Milli oyuncunun da Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı, sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek istediği öğrenildi.

Satışlar gündemde

Galatasaray yönetimi, bir yandan kadroya takviyeler yapmaya çalışırken, diğer yandan da oyuncu satışının yollarını arıyor. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda’nın bedava elden çıkmasını istemeyen sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuya ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Çünkü Galatasaray Belhanda’yı Dinamo Kiev’den transfer ederken yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Belhanda: Mücadelem Galatasaray için Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün mobil uygulamasından taraftarların sorularını yanıtladı. “Galatasaray ile yollarım bir gün ayrılsa bile bunu unutmayacağım” diyen 30 yaşındaki futbolcu, oğlu Muhammed’in sarı-kırmızılı takımın altyapısında oynadığını belirtirken, “İleride Galatasaray’da oynamasını istiyorum” dedi."En iyisini yapmaya çalışıyorum"Çift merkez orta saha ile oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Belhanda, “Takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu sene şampiyon olmak için odaklanacağız” yorumunda bulundu.Galatasaray’da 4 yılda 9 kez sakatlık geçiren Belhanda, “Allah’ın izniyle sakatlıklardan çabuk dönebiliyorum. Örneğin 3 hafta sürmesi beklenen sakatlığım vardı. Bir haftada sahalara döndüm” diye konuştu.Süper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyorGalatasaray’da olağanüstü seçim tarihi belli oldu

Yüksek maaş alanlar gönderilmek isteniyor

Cimbom’un gelecek teklifleri değerlendirmek istediği diğer isimler ise Babel, Diagne ve Feghouli. Sarı-kırmızılılar böylece hem yüklü bir maaş ücretinden kurtulacak hem de yeni transfer için bütçe açacak.

Aslan sakata geldi! Galatasaray teknik heyeti, art arda gelen sakatlıklar ve koronavirüs vakaları sonrasında Kayserispor maçı sonrası kadroda mecburi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Arda, Babel ve Omar ile birlikte ismi açıklanmayan 2 futbolcunun (Okan Kocuk ve Belhanda) daha koronavirüs testinin pozitif çıkması, teknik heyetin planlarını bozdu. Luyindama’nın ardından son olarak Etebo’nun milli takımda sakatlanması, Falcao’nun tedavisinin sürmesi de teknik heyetin işini zorlaştırdı.Sarı-kırmızılılarda, milli takımdan sakat dönen Luyindama’nın yerine Donk defansın göbeğinde forma giyecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan Omar’ın yerine ise Linnes ya da Şener şans bulacak. Arda’nın yerine Emre Kılınç sol kanada geçecek. Babel’in ardından Falcao’nun yetişmemesi halinde Kayserispor maçında Diagne en uçta görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin kaledeki tercihi ise ismi açıklanmasa da Okan Kocuk’un testi pozitif olduğu için mecburen Fatih Öztürk olacak. 2-1’lik Alanyaspor yenilgisinden beri yedek bekleyen tecrübeli file bekçisi, Kayserispor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Ayrıca Emre Akbaba’nın da Kayserispor maçında ilk 11’de başlaması bekleniyor. Arda Turan açıkladı: Hastanede tedavi altındayımGalatasaray Macaristan-Türkiye maçında onu takip etti

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlık kararı iptal edildi Galatasaray'da yönetimi yakından ilgilendiren kritik duruşma yapıldı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin bir sonraki seçimde aday olamama gibi bir durum vardı.İbrasızlık kararı iptal edildiİstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da başlayan duruşmada, idari ibrasızlıkla ilgili dava görüldü. Mahkeme, Mustafa Cengiz ve yönetimini haklı bularak ibrasızlık kararını iptal etti.Mustafa Cengiz ve yönetimi yeniden seçilebilecekİbrasızlığın ortadan kalkmasıyla birlikte, başkan ve yöneticiler seçilme hakkını yeninden kazanmış oldu. Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, mahkemenin genel kurulda alınan ibrasızlık kararını iptal ettiğini belirterek, "Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur" dedi."Sonuçtan memnunuz"Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, idari yönden ibrasızlık kararının iptal edildiğini açıklayarak, "Bu iptal kararı ile birlikte davamızın haklı olduğunu, yönetimin idari yönden ibrasızlığının haksız olduğu ortaya koyulmuştur. Verilen bu karar ile birlikte gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır. Bütün yönetim kurulu üyeleri seçime katılırlar. Sonuçtan memnunuz. Adaletin ve hukukun yerine geldiğini söyleyebiliriz. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur. Davamız kabul edildi. Ret olan konu tüzük maddesi ile ilgili. Tüzüğün maddesinde değişiklik talebimiz vardı. İptaline yönelik talebimiz vardı. Bu konuda hakim ret kararı verebileceğini düşünüyoruz. Henüz daha gerekçeli karar yazılmadı. Ancak şu kesin ki iptal olan konu genel kurul kararının kendisidir. İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir. Bu da bütün yönetim kurulunun seçime katılması için yeterlidir" diye konuştu"Camiaya hayırlı olsun"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in avukatı Zekeriya Güngör ise, "Bugün mahkeme bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurul kararını, yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti. Bütün Galatasaray camiasına bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.Galatasaray’da olağanüstü seçim tarihi belli oldu



