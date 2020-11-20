Galatasaray Kenan Karaman ve Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor: Sıcak bakıyorlar
Galatasaray'da hedef Kenan Karaman ve Attila Szalai
Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Kenan Karaman ve Attila Szalai’yi gündemine alırken iki oyuncu da gelmeye sıcak bakıyor. Cimbom, yüksek maaş alan bazı oyuncularına gelecek teklifleri ise değerlendirecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Avrupa’ya erken veda eden ve Süper Lig’de inişli çıkışlı bir görüntü çizen Galatasaray’da, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı yönetim, bir yandan seçim sürecini yürütürken, diğer yandan transfer görüşmeleri yapıyor. Yaz transfer dönemimin aksine yönetim, devre arası transfer dönemi başlamadan imzaları attırmak istiyor.
Galatasaray Kenan Karaman ve Attila Szalai'yi istiyor
Savunma, orta saha ve hücum hattına transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda isimler ön plana çıkmaya başladı. Galatasaray’ın milli futbolcu Kenan Karaman ve Macar stoper Attila Szalai ile ilgilendiği kaydedildi. Scout ekibinin tavsiyesi ile listeye giren Szalai, 22 yaşında ve Apollon Limasol forması giyiyor. Sarı kırmızılı yönetim, kulübü ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan genç futbolcuyu uygun bir bonservis miktarı ile renklerine bağlamak istiyor.
Düsseldorf Kenan'a teklif geldiğini açıkladı
Transferdeki bir diğer hedef ise Kenan Karaman. Milli forma altında performansı ile dikkat çeken Kenan Karaman’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray’ın sezon sonunu beklemeden Fortuna Düsseldorf’a teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Bild Gazetesi’ne konuşan Düsseldorf yönetimi, sezon başında Galatasaray’dan resmi teklif aldıklarını ancak şu an teklif olmadığını belirtti. Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2’de 6 maçta 2 gol kaydederken, milli takımda 17 maçta 4 gole imza attı. Milli oyuncunun da Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı, sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek istediği öğrenildi.
Satışlar gündemde
Galatasaray yönetimi, bir yandan kadroya takviyeler yapmaya çalışırken, diğer yandan da oyuncu satışının yollarını arıyor. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda’nın bedava elden çıkmasını istemeyen sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuya ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Çünkü Galatasaray Belhanda’yı Dinamo Kiev’den transfer ederken yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Yüksek maaş alanlar gönderilmek isteniyor
Cimbom’un gelecek teklifleri değerlendirmek istediği diğer isimler ise Babel, Diagne ve Feghouli. Sarı-kırmızılılar böylece hem yüklü bir maaş ücretinden kurtulacak hem de yeni transfer için bütçe açacak.
Yorum