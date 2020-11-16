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Mustafa Cengiz yeniden seçilebilecek mi? Galatasaray yönetimi ibra edildi mi?

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlık kararı iptal edildi

Galatasaray'da yönetimin geleceğini ilgilendiren kritik duruşmada karar çıktı. Mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray'da yönetimi yakından ilgilendiren kritik duruşma yapıldı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin bir sonraki seçimde aday olamama gibi bir durum vardı.

İbrasızlık kararı iptal edildi

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da başlayan duruşmada, idari ibrasızlıkla ilgili dava görüldü. Mahkeme, Mustafa Cengiz ve yönetimini haklı bularak ibrasızlık kararını iptal etti.

  • Mustafa Cengiz ve yönetimi yeniden seçilebilecek
  • İbrasızlığın ortadan kalkmasıyla birlikte, başkan ve yöneticiler seçilme hakkını yeninden kazanmış oldu. Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, mahkemenin genel kurulda alınan ibrasızlık kararını iptal ettiğini belirterek, "Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur" dedi.

"Sonuçtan memnunuz"

Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, idari yönden ibrasızlık kararının iptal edildiğini açıklayarak, "Bu iptal kararı ile birlikte davamızın haklı olduğunu, yönetimin idari yönden ibrasızlığının haksız olduğu ortaya koyulmuştur. Verilen bu karar ile birlikte gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır. Bütün yönetim kurulu üyeleri seçime katılırlar. Sonuçtan memnunuz. Adaletin ve hukukun yerine geldiğini söyleyebiliriz. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bugün adaletin, demokrasinin ve Galatasaray camiasının günüdür. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu aday olabilirler. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur. Davamız kabul edildi. Ret olan konu tüzük maddesi ile ilgili. Tüzüğün maddesinde değişiklik talebimiz vardı. İptaline yönelik talebimiz vardı. Bu konuda hakim ret kararı verebileceğini düşünüyoruz. Henüz daha gerekçeli karar yazılmadı. Ancak şu kesin ki iptal olan konu genel kurul kararının kendisidir. İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir. Bu da bütün yönetim kurulunun seçime katılması için yeterlidir" diye konuştu

"Camiaya hayırlı olsun"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in avukatı Zekeriya Güngör ise, "Bugün mahkeme bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurul kararını, yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti. Bütün Galatasaray camiasına bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Galatasaray’da olağanüstü seçim tarihi belli oldu
Galatasaray’da olağanüstü seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.19 Aralık 2020'de seçim varSarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün ’Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’ 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.Galatasaray seçime gidiyorGalatasaray: &quot;Kulübümüzün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır&quot; https://t.co/SucYZSHWOl&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 13, 2020

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