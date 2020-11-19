​Aslan sakata geldi! ​

Galatasaray teknik heyeti, art arda gelen sakatlıklar ve koronavirüs vakaları sonrasında Kayserispor maçı sonrası kadroda mecburi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Arda, Babel ve Omar ile birlikte ismi açıklanmayan 2 futbolcunun (Okan Kocuk ve Belhanda) daha koronavirüs testinin pozitif çıkması, teknik heyetin planlarını bozdu. Luyindama’nın ardından son olarak Etebo’nun milli takımda sakatlanması, Falcao’nun tedavisinin sürmesi de teknik heyetin işini zorlaştırdı.

Sarı-kırmızılılarda, milli takımdan sakat dönen Luyindama’nın yerine Donk defansın göbeğinde forma giyecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan Omar’ın yerine ise Linnes ya da Şener şans bulacak. Arda’nın yerine Emre Kılınç sol kanada geçecek. Babel’in ardından Falcao’nun yetişmemesi halinde Kayserispor maçında Diagne en uçta görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin kaledeki tercihi ise ismi açıklanmasa da Okan Kocuk’un testi pozitif olduğu için mecburen Fatih Öztürk olacak. 2-1’lik Alanyaspor yenilgisinden beri yedek bekleyen tecrübeli file bekçisi, Kayserispor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Ayrıca Emre Akbaba’nın da Kayserispor maçında ilk 11’de başlaması bekleniyor.