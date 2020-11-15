Belhanda: Mücadelem Galatasaray için

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün mobil uygulamasından taraftarların sorularını yanıtladı. “Galatasaray ile yollarım bir gün ayrılsa bile bunu unutmayacağım” diyen 30 yaşındaki futbolcu, oğlu Muhammed’in sarı-kırmızılı takımın altyapısında oynadığını belirtirken, “İleride Galatasaray’da oynamasını istiyorum” dedi.

"En iyisini yapmaya çalışıyorum"

Çift merkez orta saha ile oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Belhanda, “Takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu sene şampiyon olmak için odaklanacağız” yorumunda bulundu.

Galatasaray’da 4 yılda 9 kez sakatlık geçiren Belhanda, “Allah’ın izniyle sakatlıklardan çabuk dönebiliyorum. Örneğin 3 hafta sürmesi beklenen sakatlığım vardı. Bir haftada sahalara döndüm” diye konuştu.

Süper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyor Süper Lig’de koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nde anlattıTFF Başkanı Nihat Özdemir’in, son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye Kupası’nda uygulanan vakalar nedeniyle takım listesinde oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği olacağını belirterek, “TFF bize düşüncesini iletti. Kulüpler görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak” dedi. Süper Lig kulüpleri ayrıca tüm testlerin aynı laboratuvarda yapılmasını istedi. Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istediFutbolcu sayısı 35'e yükseltilsinTFF, artan vakaların kulüplerin etkilenmesini en aza indirmek için takımların ikinci yarıdan itibaren takım kadrosundaki bildirilmesi gereken 30 futbolcunun sayısını da 35’e çıkarmayı kararlaştırdı. Böylece TFF, kulüplerin maçlara çıkmasını hedefliyor ve hastalıktan dolayı hükmen yenilgi kararı vermek istemiyor.Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktıSüper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı

Galatasaray’da olağanüstü seçim tarihi belli oldu Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.19 Aralık 2020'de seçim varSarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün ’Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’ 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.Galatasaray seçime gidiyorGalatasaray: "Kulübümüzün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" https://t.co/SucYZSHWOl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 13, 2020



