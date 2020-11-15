Belhanda: Mücadelem Galatasaray için

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, kulübün mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. Mücadelesinin Galatasaray için olduğunu ifade eden Faslı yıldız, eğer bir gün takımdan ayrılırsa sarı-kırmızılıları asla unutmayacağını söyledi.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün mobil uygulamasından taraftarların sorularını yanıtladı. “Galatasaray ile yollarım bir gün ayrılsa bile bunu unutmayacağım” diyen 30 yaşındaki futbolcu, oğlu Muhammed’in sarı-kırmızılı takımın altyapısında oynadığını belirtirken, “İleride Galatasaray’da oynamasını istiyorum” dedi.
"En iyisini yapmaya çalışıyorum"
Çift merkez orta saha ile oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Belhanda, “Takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu sene şampiyon olmak için odaklanacağız” yorumunda bulundu.
Galatasaray’da 4 yılda 9 kez sakatlık geçiren Belhanda, “Allah’ın izniyle sakatlıklardan çabuk dönebiliyorum. Örneğin 3 hafta sürmesi beklenen sakatlığım vardı. Bir haftada sahalara döndüm” diye konuştu.
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