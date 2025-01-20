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Galatasaray Kiev maçına hazır

Galatasaray Kiev maçına hazır

16:4320/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman 8'e 2 pas çalışmasının ardından maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.


Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 18.30'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak.






#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Dinamo Kiev

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