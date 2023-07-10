Galatasaray-Kisvarda
Sarı kırmızılılar sezonun ikinci, Avusturya kampının ise ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar sahaya Batuhan, Dubois, Midstjo, Mertens, Yunus, Berkan, Kaan, Emin, Barış Alper, Emre ve Boey ilk 11'iyle çıktı.
Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanan müsabakadan Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.
Barış Alper ve Boey maçın skorunu belirledi
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 68. dakika Sacha Boey kaydetti.