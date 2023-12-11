Galatasaray Kopenhag'a hazır

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında yarın Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği bildirildi.
Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi müsabakada form giyemeyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile yine aynı sorundan dolayı Adana Demirspor müsabakasında dinlendirilen Hakim Ziyech takımla çalışmaya katıldı.
Galatasaray, yaptığı antrenmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, yarın başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak maç için akşam saatlerinde Danimarka'ya gidecek.