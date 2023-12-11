Galatasaray Kopenhag'a hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı 6. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.