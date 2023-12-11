|
Spor

Galatasaray Kopenhag'a hazır

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech takımla birlikte çalıştı.

14:10 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
Galatasaray tam kadro çalıştı.
Galatasaray tam kadro çalıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında yarın Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.


İdmanın basına kapalı bölümünde ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği bildirildi.


Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi müsabakada form giyemeyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile yine aynı sorundan dolayı Adana Demirspor müsabakasında dinlendirilen Hakim Ziyech takımla çalışmaya katıldı.


Galatasaray, yaptığı antrenmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, yarın başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak maç için akşam saatlerinde Danimarka'ya gidecek.






#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Kopenhag
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin taşeron 2. torba yasayı bekliyor! Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek, çıktı mı? Gözler torba yasa kanun teklifinde