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Galatasaray Leo Dubois'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Leo Duboisi KAPa bildirdi
Leo Dubois

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından aynı gün bir oyuncuyu daha açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığı duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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