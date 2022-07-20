Galatasaray Leo Dubois'i KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından aynı gün bir oyuncuyu daha açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığı duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

SPOR Galatasaray, Seferovic'in maliyetini açıkladı