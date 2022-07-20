Galatasaray Leo Dubois'i KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından aynı gün bir oyuncuyu daha açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın transferi için Olimpik Lyon ile görüşmelere başlandığı duyurdu.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/KvZw9G1ibT
Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/KvZw9G1ibT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2022