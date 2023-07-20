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Spor

Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

13:22 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Zalgiris Vilnius maçını yönetecek hakem heyeti belli oldu.


Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira, Pedro Almeida ve Ricardo Baixinh yapacak.


Galatasaray ilk maçını 25 Temmuz saat 19.00'da Zalgiris Vilnuis deplasmanında karşı karşıya gelecek.


Tur atlayan takımın belirleneceği rövanş maçı 1 Ağustos salı günü saat 21.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.





#Galatasaray
#uefa şampiyonlar ligi
#Zalgiris Vilnius
36 dakika önce
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