Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Zalgiris Vilnius maçını yönetecek hakem heyeti belli oldu.
Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira, Pedro Almeida ve Ricardo Baixinh yapacak.
Galatasaray ilk maçını 25 Temmuz saat 19.00'da Zalgiris Vilnuis deplasmanında karşı karşıya gelecek.
Tur atlayan takımın belirleneceği rövanş maçı 1 Ağustos salı günü saat 21.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.